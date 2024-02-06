Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
12:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Арестович Алексей Николаевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — сказали в суде.
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