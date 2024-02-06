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НОВОСТИ

Сбер возобновит прием заявок на IT-ипотеку после увеличения лимитов по госпрограмме

14:37 06.02.2024

В Сбере рады увеличению лимитов по госпрограмме IT-ипотеки и готовы возобновить прием заявок по ней после вступления в силу соответствующего постановления правительства. Об этом кулуарах конференции Сбера по жилой недвижимости сказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

«Мы рады новостям об увеличении лимитов по программе IT-ипотеки и ожидаем, что соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу в ближайшее время, – сообщил он. – Конечно, после этого Сбер возобновит прием заявок по ИТ-ипотеке. Сбербанк, как и ряд других банков, на текущий момент исчерпал лимит господдержки на выдачу IT-ипотеки. За время действия льготной программы, Сбер выдал более 25000 ипотечных кредитов для IT-специалистов на общую сумму более 198 млрд руб.».

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