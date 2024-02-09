Военнослужащие Бундесвера с крайне правыми взглядами должны об этом сообщать — Der Spiegel

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последователи правоэкстремистской молодежной организации «Молодая альтернатива» (входит в состав партии «Альтернатива для Германии»), проходящие службу в Бундесвере (вооруженных силах ФРГ), должны сообщать об этом своему начальству. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление военной контрразведки (MAD).

Согласно документу, членство в организации, которая считается правоэкстремистской, всегда рассматривается как «фактическое свидетельство усилий», направленных против демократии, поэтому все военнослужащие, состоящие в ней, должны немедленно заявить об этом своему работодателю. Каждый член молодежной организации, находящийся на службе в Бундесвере, будет рассматриваться как подозреваемый в разведке, говорится в заявлении. В конце заявления отмечается, что «простого молчания недостаточно».

Как утверждает журнал, «Молодая альтернатива» специально пытается завербовать военнослужащих в Бундесвере.

На протяжении примерно трех недель по всей Германии проходят демонстрации протеста против правого экстремизма и АдГ. Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Это сильный сигнал в поддержку демократии и конституции», — написал он в соцсетях 3 февраля. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии.