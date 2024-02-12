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Жители Германии больше не считают РФ главной угрозой — доклад Мюнхенской конференции

17:12 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия опустилась с первого на седьмое место в списке главных угроз безопасности Германии, по мнению жителей ФРГ, по сравнению с 2023 годом. Это следует из представленного в Берлине ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно докладу форума, в прошлом году жители ФРГ посчитали Россию угрозой номер один для безопасности Германии, теперь же она заняла только седьмое место. Ее вытеснили опасения жителей республики по поводу массовой миграции и террористические угрозы со стороны радикально настроенных мусульман.

Аналогичная перемена произошла в восприятии угроз безопасности жителями стран Большой семерки (G7). Так, угроза со стороны России оказалась только на четвертом месте в нынешнем докладе, в то время как год назад она лидировала в этом списке.

Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 стран, включая страны G7 и БРИКС, без учета РФ. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы проводились онлайн в период с 24 октября по 16 ноября 2023 года.

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