Жители Германии больше не считают РФ главной угрозой — доклад Мюнхенской конференции
17:12 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия опустилась с первого на седьмое место в списке главных угроз безопасности Германии, по мнению жителей ФРГ, по сравнению с 2023 годом. Это следует из представленного в Берлине ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности.
Согласно докладу форума, в прошлом году жители ФРГ посчитали Россию угрозой номер один для безопасности Германии, теперь же она заняла только седьмое место. Ее вытеснили опасения жителей республики по поводу массовой миграции и террористические угрозы со стороны радикально настроенных мусульман.
Аналогичная перемена произошла в восприятии угроз безопасности жителями стран Большой семерки (G7). Так, угроза со стороны России оказалась только на четвертом месте в нынешнем докладе, в то время как год назад она лидировала в этом списке.
Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 стран, включая страны G7 и БРИКС, без учета РФ. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы проводились онлайн в период с 24 октября по 16 ноября 2023 года.
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