Хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море, есть повреждения — командование США
10:20 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили в понедельник две ракеты по грузовому судну в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«12 февраля <…> поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris», — говорится в заявлении, опубликованном командованием в социальной сети.
Судно получило «незначительные повреждения», экипаж не пострадал, указали в СЕНТКОМ.
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