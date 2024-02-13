Хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море, есть повреждения — командование США

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили в понедельник две ракеты по грузовому судну в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«12 февраля <…> поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris», — говорится в заявлении, опубликованном командованием в социальной сети.

Судно получило «незначительные повреждения», экипаж не пострадал, указали в СЕНТКОМ.