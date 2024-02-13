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Украинский экспорт из порта Одессы превысил показатели двухлетней давности — министр

13:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вывозит из порта Одессы больше товаров, чем перед началом конфликта с РФ, что компенсирует Киеву недостающие объемы из-за закрытого порта в Николаеве. Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью польскому порталу Onet.pl.

«Если речь идет о числах, нам удалось достигнуть тех же объемов [экспорта морским путем], какие были перед войной [с РФ]. Теперь из Одессы вывозится даже больше, чем перед полномасштабным вторжением. Это компенсирует [недостающие объемы] из-за неработающих портов в Николаеве», — отметил он. Сольский сообщил, что в декабре 2023 года Украина вывезла 7 млн 300 тыс. тонн зерна и нефти, из них 5 млн морским путем. Министр подчеркнул, что большинству украинских фермеров более выгодно вывозить зерно через порт в Одессе, чем сухопутным путем транзитом через Польшу, Венгрию или Словакию.

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