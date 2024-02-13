К концу года российская база патогенов превзойдет крупнейшую в мире — Попова
19:20 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов к концу 2024 года превзойдет по количеству образцов крупнейшую в мире американскую базу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«За пять лет мы получили: первое — нами впервые создан национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов. Сегодня у нас все есть в цифре, сегодня он уже содержит информацию о 23 тыс. уникальных штаммов микроорганизмов, мы практически цифровизовали все свои коллекции, к концу этого года он будет содержать информацию в более чем 40 тыс. патогенов и превзойдет крупнейшую известную базу чужого государства (крупнейшую американскую коллекцию типовых культур — American Type Culture Collection — прим. ТАСС)», — сказала она на публичном заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы на Форуме будущих технологий.
Созданный Роспотребнадзором «Национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов» позволяет прогнозировать эпидемиологические риски, выявлять инфекции, разрабатывать тесты и вакцины.
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