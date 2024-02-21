В 2023 году новыми клиентами Сбербанка стали почти 700 тысяч предпринимателей
12:50 21.02.2024
Почти 700 тыс. предпринимателей и юридических лиц выбрали Сбербанк для обслуживания своего бизнеса в 2023 году. Из них 454 тыс. – это индивидуальные предприниматели (ИП), а 214 тыс. – юрлица. В 2022 году этот показатель равнялся 586 тыс.: 370 тыс. ИП и 216 тыс. юрлиц. Таким образом, в 2023 году Сбербанк выбрали на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее.
По итогам 2023 года пятерку самых быстрорастущих отраслей в сравнении с 2022 годом составили транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), а также гостиничное и ресторанное дело (+9%).
«Самой популярной сферой деятельности в российском малом бизнесе, как и год назад, остается розничная торговля, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший бизнес в 2023 году. Более половины из числа этих предпринимателей зарегистрировали бизнес в сфере электронной коммерции. Прирост этого сегмента год к году составил 27%. Такая тенденция объясняется возросшей популярностью маркетплейсов в нашей стране, торговля на которых становится все более выгодной и привлекательной для малого бизнеса».
Предприниматели все чаще регистрируют новый бизнес в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке увеличилась до 40%, тогда как годом ранее она составляла 37%. За все время число тех, кто открыл бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило 500 тыс. человек. Сервис от дочерней компании банка «Деловая среда» помогает подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации ИП или ООО с единственным учредителем.
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