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Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа

15:25 23.02.2024

Комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа (МВО) на Космодамианской набережной завершена, сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В День защитника Отечества они побывали в здании и оценили результаты строительных работ. «Колоссальная история. Столько здесь людей знаменитых работало, и, конечно, огромная благодарность президенту РФ, вам, за то, что вы воссоздали Московский военный округ», – заявил Сергей Собянин в беседе с министром обороны.

По словам Сергея Шойгу, завершение реконструкции штаба – историческое событие. «Это огромная работа, Сергей Семенович, и наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа», – отметил Сергей Шойгу, напомнив, что Московский военный округ был изначально создан в 1864 году. Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа в декабре 2022 года.

Штаб МВО был размещен в здании на Космодамианской набережной с 1933 года по 2010 год. Оно - объект культурного наследия федерального значения.

Реставрация здания стартовала в октябре 2023 года и завершилась в феврале 2024 года. Работы шли круглосуточно в них было участовали до 5,5 тыс. человек и около 170 единиц спецтехники. Реставраторам удалось воссоздать первоначальный облик здания и его интерьеры - лепнину, двери и оконные рамы из дуба, привести в порядок парадную лестницу центрального корпуса и наборную чугунную лестницу с росписью. Также в здании были модернизированы коммунальные системы, а помещения обустроены работы сотрудников штаба МВО. Здание уже передано Минобороны России.

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