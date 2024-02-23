Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
15:25 23.02.2024
По словам Сергея Шойгу, завершение реконструкции штаба – историческое событие. «Это огромная работа, Сергей Семенович, и наши слова благодарности за возрождение Московского военного округа», – отметил Сергей Шойгу, напомнив, что Московский военный округ был изначально создан в 1864 году. Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа в декабре 2022 года.
Штаб МВО был размещен в здании на Космодамианской набережной с 1933 года по 2010 год. Оно - объект культурного наследия федерального значения.
Реставрация здания стартовала в октябре 2023 года и завершилась в феврале 2024 года. Работы шли круглосуточно в них было участовали до 5,5 тыс. человек и около 170 единиц спецтехники. Реставраторам удалось воссоздать первоначальный облик здания и его интерьеры - лепнину, двери и оконные рамы из дуба, привести в порядок парадную лестницу центрального корпуса и наборную чугунную лестницу с росписью. Также в здании были модернизированы коммунальные системы, а помещения обустроены работы сотрудников штаба МВО. Здание уже передано Минобороны России.
НОВОСТИ
- 15:20 23.02.2024
- В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ
- 15:10 23.02.2024
- Сбер готов делиться собственными технологиями искусственного интеллекта с арабскими партнерами
- 14:00 23.02.2024
- На Украине принят законопроект о демобилизации солдат срочной службы
- 12:15 23.02.2024
- Итальянцы бастуют против поставок оружия Израилю и Украине
- 11:30 23.02.2024
- Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль
- 10:20 23.02.2024
- Трасс заявила, что Байден не справляется со своими обязанностями
- 10:10 23.02.2024
- Зеленский уверен, если бы выборы состоялись сейчас, его бы переизбрали
- 09:35 23.02.2024
- Антироссийские санкции и поддержка коррупционного киевского режима бесполезны - эксперт КНР
- 09:30 23.02.2024
- Байден еще до выбором может нанести США огромный ущерб - Трамп
- 09:25 23.02.2024
- КНР примет ответные меры на антироссийские санкции Лондона - посольство КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать