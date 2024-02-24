Китай анонсировал новое поколение космических кораблей
15:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты»).
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах — корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название «Лань Юэ» («Объять Луну»), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893-1976).
Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.
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