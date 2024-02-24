0
0
163
НОВОСТИ

Китай анонсировал новое поколение космических кораблей

15:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты»).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах — корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название «Лань Юэ» («Объять Луну»), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893-1976).

Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 24.02.2024
Медведев в ответ на новые санкции против РФ призвал во всем мстить Западу
0
22
14:00 24.02.2024
Двое военных погибли при крушении вертолета Apache в США
0
218
13:00 24.02.2024
Обязанности председателя Верховного суда будет исполнять Петр Серков
0
285
12:25 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
0
390
12:00 24.02.2024
Вопрос о помощи Украины расколол Европу — Bloomberg
0
434
11:30 24.02.2024
Губернатор аргентинской провинции пригрозил правительству прекращением поставок нефти
0
386
11:00 24.02.2024
ВС РФ сталкиваются в зоне СВО со всем потенциалом ВПК стран НАТО
0
479
10:30 24.02.2024
Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с РФ
0
416
10:00 24.02.2024
Чиновники в Вашингтоне и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США - WSJ
0
486
09:30 24.02.2024
НОРАД перехватило над Ютой высотный аэростат — ABC
0
508

Возврат к списку