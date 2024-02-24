Китай анонсировал новое поколение космических кораблей

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты»).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах — корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название «Лань Юэ» («Объять Луну»), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893-1976).

Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.