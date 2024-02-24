Новые санкции США вряд ли серьезно ослабят экономику РФ — WP

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые антироссийские санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, вряд ли окажут значительное негативное влияние на экономику России. С такой оценкой выступила в пятницу газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что спустя два года после начала российской специальной военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые, по словам Байдена, должны были нанести «сокрушительный удар» по российской экономике, она, как ожидается, «будет в этом году расти быстрее, чем [экономика] США, Германии, Франции или Великобритании». «Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне накаляющихся схваток на полях сражений мировой торговли и финансов», — пишет газета.

Издание приводит слова политолога Генри Фаррелла, который подчеркнул, что «сила санкций была переоценена». «По России был нанесен далеко не столь сильный удар, как ожидали оптимисты», — констатировал он.

WP подчеркивает, что российское руководство справилось с попытками США и их европейских партнеров «покалечить экономику» страны за счет увеличения военных расходов и найдя новых покупателей и поставщиков в Азии, пришедших на смену «потерянным западным партнерам». По оценкам издания, «это не то, чего ожидал Белый дом или европейские союзники» США.