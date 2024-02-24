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У Украины нет реальных шансов победить РФ даже с военной помощью США — Time

20:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Украины нет никаких реальных шансов одержать полную победу в конфликте с Россией даже при получении масштабной военной помощи США. Об этом пишет журнал Time.

Издание отмечает, что без дальнейших массированных поставок американского вооружения украинское сопротивление, вероятно, потерпит в этом году крах. При этом журнал призывает американских чиновников признать, что даже при продолжении оказания помощи у Украины нет никаких реальных шансов на полную победу ни в следующем году, ни в последующие годы. Даже если украинцы смогут нарастить свои силы, Россия сумеет еще больше укрепить свою оборону.

По данным Time, уже в прошлом году многие украинцы в частном порядке заявляли о готовности принять потерю некоторых территорий в качестве цены за установление мира, если альтернативой этому будут годы кровавой войны с небольшими перспективами на успех. Издание уверено, что администрации президента США Джо Байдена необходимо присоединиться к этой позиции.

Кроме того, журнал называет глупостью утверждения отставного генерала армии США Бена Ходжеса, что Россию можно победить и даже вытеснить из Крыма с помощью ударов ракетами большой дальности. Как подчеркивает издание, атаки на российскую инфраструктуру — это булавочные уколы, учитывая размеры и ресурсы России.

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