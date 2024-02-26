Силы РФ зашли в южную часть Работина
09:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем находится весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», — сказал Рогов.
Он отметил, что в этом районе продолжаются ожесточенные бои. «Срез Работинского выступа — это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ. С другой стороны, это потенциальная угроза в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», — добавил собеседник агентства.
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