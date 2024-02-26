Украина передаст России мирный план во время конференции в Швейцарии - Зеленский
10:05 26.02.2024 Источник: Газета.Ru
Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Об этом в ходе пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Политик подчеркнул, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».
При этом Зеленский скептически отнесся к тому, что Россия захочет принять этот документ.
Также президент заявил, что Украина не хочет, чтобы третьи страны навязывали ей какие-либо форматы мирных переговоров. Газета.Ru
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