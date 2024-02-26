Минкоммерции Китая пригрозило Лондону контрмерами из-за антироссийских санкций

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти советуют британскому руководству отказаться от применения антироссийских санкций в отношении компаний КНР ради сохранения торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно исправить допущенную ошибку, безоговорочно прекратить внесение китайских предприятий в санкционные списки ради сохранения общей ситуации в китайско-британских торгово-экономических отношениях», — подчеркивается в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что односторонние действия Лондона негативно отразятся на отношениях между двумя государствами. «Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний», — уточнило Минкоммерции.

22 февраля Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций. Новые британские рестриктивные меры введены и в отношении трех китайских компаний — Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их Лондон подозревает в экспорте высокотехнологичных компонентов в Россию, которые используются для нужд СВО.