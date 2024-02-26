0
0
44
НОВОСТИ

Минкоммерции Китая пригрозило Лондону контрмерами из-за антироссийских санкций

15:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти советуют британскому руководству отказаться от применения антироссийских санкций в отношении компаний КНР ради сохранения торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно исправить допущенную ошибку, безоговорочно прекратить внесение китайских предприятий в санкционные списки ради сохранения общей ситуации в китайско-британских торгово-экономических отношениях», — подчеркивается в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что односторонние действия Лондона негативно отразятся на отношениях между двумя государствами. «Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний», — уточнило Минкоммерции.

22 февраля Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций. Новые британские рестриктивные меры введены и в отношении трех китайских компаний — Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их Лондон подозревает в экспорте высокотехнологичных компонентов в Россию, которые используются для нужд СВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 26.02.2024
ВС РФ освободили Ласточкино — Минобороны РФ
0
56
14:32 26.02.2024
Европейцам нужно научиться жить без «американского друга» — Боррель
0
156
14:12 26.02.2024
Заявления о якобы давлении Кремля на мать Навального абсурдны — Песков
0
190
14:00 26.02.2024
ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против РФ — Песков
0
180
13:32 26.02.2024
Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель
0
234
13:20 26.02.2024
Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин
0
222
13:05 26.02.2024
Дания прекращает расследование диверсий на «Северных потоках» — Reuters
0
269
13:00 26.02.2024
Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием — Кремль
0
245
12:32 26.02.2024
Российские компании стали реже предлагать сотрудникам удаленку - опрос
0
256
12:20 26.02.2024
Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
0
299

Возврат к списку