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На встрече ЕС и НАТО по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире — Фицо

12:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атмосфера на встрече представителей Евросоюза и НАТО по Украине, состоявшаяся в понедельник в Париже, была боевой и на ней не прозвучало ни одного слова о мире. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал pravda.sk.

«Атмосфера [на встрече] была совершенно боевой. Любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было [сказано] ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире. Да, могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат на Украину. Есть страны, которые говорят „никогда“, к ним относится и Словакия. А есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать», — сказал Фицо.

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