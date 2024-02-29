Венгрия хотела бы, чтобы фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии — Сийярто

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии хотело бы, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила пребывание на своем посту и избавила Евросоюз от решений, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов высказывания фон дер Ляйен, направленные на продолжение конфликта на Украине.

«Что касается председателя Еврокомиссии, то, поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», — сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом.