Шольц: Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО
21:15 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных и войск НАТО на Украину.
«Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — заявил Шольц в ходе диалога с гражданами в Дрездене. «И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — подчеркнул он. «И я по-прежнему привержен этому», — констатировал глава правительства ФРГ. Беседа транслировалась в прямом эфире на сайте правительства.
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