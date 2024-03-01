Франция не будет отправлять войска на Украину — глава МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска», — сказал он.