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Франция не будет отправлять войска на Украину — глава МИД

12:05 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска», — сказал он.

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