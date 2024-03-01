Глава Гагаузии заявила, что притеснение автономии со стороны Молдавии перешло все границы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Притеснение Гагаузской автономии со стороны центральных властей Молдавии переходит все границы. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Молдавия Евгения Гуцул на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Вы правильно отметили, что происходит сейчас у нас в Гагаузии, как притесняются наши права со стороны центральных властей. Это уже переходит все границы», — сказала она.