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НОВОСТИ

Шольц заверил, что не допустит вовлечения военнослужащих ФРГ в украинский конфликт

16:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что не поддержит никаких предложений, которые вовлекли бы германских военнослужащих в конфликт на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я не поддержу никаких решений, результатом которых стало бы вовлечение германских военнослужащих в военную операцию» на Украине, сказал он на мероприятии в Мюнхене.

С аналогичными заявлениями он неоднократно выступал на этой неделе.

Ранее, в четверг, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц ранее сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.

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