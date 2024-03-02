Победа РФ на Украине привет к катастрофе в экономике ЕС – глава МИД Франции

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что победа России на Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.

«Победа России на Украине может стоить очень дорого [для ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше, — сказал он в интервью газете Le Monde. — С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев».

По словам главы МИД, Западу нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней. При этом он подчеркнул, что «речи о ведении войны на Украине не идет».