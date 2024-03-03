В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

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В Москве активно развивается система цифровых услуг, которая окажется включена в нацпроект «Экономика данных», анонсированный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию. По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, в столице уже можно получить более 420 услуг и сервисов на базе портала mos.ru, где созданы более 15,8 млн личных кабинетов физических лиц.

«В онлайне москвичи чаще всего проверяют электронную медкарту и записываются к врачам, отслеживают успеваемость детей в электронном дневнике и посещаемость школы, питание своего ребенка, - говорит депутат. - Большая часть забот собственников жилья тоже перешла в онлайн – передавать показания счетчиков также лучше в цифровом формате, появились и новые возможности – например, в рамках проекта «Электронный дом» можно проводить собрания собственников, решать вопросы управления общедомовым имуществом».

Как полагает Козлов, новый национальный проект «Экономика данных» даст возможность внедрить подобные сервисы как в столице на всей территории страны. «Лучшие московские практики и наработки могут быть масштабированы, распространены более широко. Запрос на это есть. Цифровые решения должны быть основой не только для оптимизации процессов, но для роста экономики. Это обеспечит рост качества управленческих решений, ускорит и упростит многие процессы организации, администрирования процедур, снизит негативное значение человеческого фактора. В сумме это повлечет за собой значительный экономический эффект», – сказал парламентарий.