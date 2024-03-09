Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским безопасность в Черном море и зерновую сделку
08:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море. Он выступил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой в Стамбуле.
«Мы подробно обсудили вопросы, связанные с продолжающейся войной. В рамках нашего стратегического партнерства мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность. Готовы интенсивно содействовать ее восстановлению. Также мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна», — сказал Эрдоган. Трансляцию вели турецкие телеканалы.
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