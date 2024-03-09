0
0
66
НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским безопасность в Черном море и зерновую сделку

08:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море. Он выступил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой в Стамбуле.

«Мы подробно обсудили вопросы, связанные с продолжающейся войной. В рамках нашего стратегического партнерства мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность. Готовы интенсивно содействовать ее восстановлению. Также мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна», — сказал Эрдоган. Трансляцию вели турецкие телеканалы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:50 09.03.2024
Республиканцы в Палате представителей хотят выделить помощь Украине в виде кредитов
0
21
08:40 09.03.2024
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге
0
52
19:15 08.03.2024
США не будут защищать членов НАТО, если они не будут платить - Трамп
0
754
19:10 08.03.2024
Премьер Чехии подтвердил, что собранных средств хватит 300 тыс. боеприпасов
0
708
18:55 08.03.2024
Украинские пограничники задержали 34 человека, пытавшихся бежать в Румынию
0
882
17:15 08.03.2024
Карлсон считает, что мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту
0
1057
17:05 08.03.2024
В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS
0
827
16:45 08.03.2024
В Ирландии хотят внести поправки в конституцию по вопросам семьи и роли женщины
0
965
15:15 08.03.2024
Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними
0
1053
15:05 08.03.2024
В испанском саду поймали рысь, привезенную из РФ под видом домашнего кота
0
1053

Возврат к списку