США заботятся не об Украине, а о своих геостратегических планах — МИД КНР
11:20 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон не волнует судьба Украины, американские власти преследуют исключительно свои геополитические цели в украинском кризисе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о сдерживании Китая в Азии через помощь Киеву.
«Соответствующие замечания [Бернса] показывают, что США на самом деле обеспокоены не Украиной, они стремятся использовать украинский кризис для достижения своих собственных геостратегических целей», — сказал Ван Вэньбинь.
Он напомнил, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая». «Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и никаким внешним силам не разрешается вмешиваться в него», — заявил Ван Вэньбинь. По его словам, «любой, кто попытается вмешаться в тайваньский вопрос под каким-либо предлогом, потерпит неудачу».
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США оказывают помощь Украине в том числе потому, что такая деятельность способствует сдерживанию Китая.
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