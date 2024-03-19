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НОВОСТИ

Обсуждать сокращение вооружений с США — равно что с Гитлером, считает Медведев

14:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России и США по стратегическим вооружениям в нынешней обстановке выглядели бы так, как если бы во Второй мировой войне СССР решил договориться с Гитлером о разоружении, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на наглость официальных лиц Вашингтона. «Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. Используют в ней все: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

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