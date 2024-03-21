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Молдаване не хотят видеть на посту президента, который конфликтует с Россией — опрос

15:12 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские избиратели хотят видеть на посту президента, который будет выстраивать сбалансированные отношения между Россией и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу румынской компании Independent news.

Исследование проводилось на территории республики в период с 9 по 27 февраля. В нем принял участие 1 091 человек из разных населенных пунктов, погрешность оценивается на уровне 3%. Согласно этим данным, 45% выбрали бы президента, который продвигает сбалансированную политику в отношениях с Россией и ЕС. В то же время 26% хотят видеть на посту президента, который будет продвигать политику сближения только с ЕС, 18% — высказались за пророссийского президента, а 8% — за человека, который будет добиваться объединения с Румынией.

В то же время опрос показал, что действующего президента страны Майю Санду, которая проводит политику конфронтации с Москвой, на выборах этой осенью готовы поддержать 33% опрошенных. За ней следует лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (23%), который критикует конфронтацию Россией, на третьем месте — мэр Кишинева Иван Чебан с 6%. При этом в институте обратили внимание, что опрос не учитывает мнение молдавских мигрантов, которые в 2021 году обеспечили Санду победу над Додоном во втором туре.

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