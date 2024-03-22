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ЕС тайно требует от Баня-Луки одобрить санкции против РФ в обмен на вступление — Стевандич

09:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз тайно требует от Боснии и Герцеговины (БиГ) одобрить санкции в отношении России в обмен на прогресс в интеграции. Об этом заявил в интервью газете «Известия» председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич.

«Сейчас это делается тайно. Я один из свидетелей. Но очень скоро это будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, требуют ли власти Европы от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.

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