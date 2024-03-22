ЕС тайно требует от Баня-Луки одобрить санкции против РФ в обмен на вступление — Стевандич
09:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз тайно требует от Боснии и Герцеговины (БиГ) одобрить санкции в отношении России в обмен на прогресс в интеграции. Об этом заявил в интервью газете «Известия» председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич.
«Сейчас это делается тайно. Я один из свидетелей. Но очень скоро это будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, требуют ли власти Европы от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать