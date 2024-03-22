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В Кривом Роге зафиксировано попадание в Криворожскую ТЭЦ — подполье

20:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попадания в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине зафиксированы в Кривом Роге в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в подполье.

«Было попадание в криворожскую ТЭЦ/ТЭС и в один из нескольких военных городков на окраине Кривого Рога. Украинские власти сообщают о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику», — сказал собеседник агентства.

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