Кровля «Крокус сити холла» почти полностью объята огнем, внутри остаются люди
21:09 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди остаются внутри горящего «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ТАСС.
Кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. Поднимается столб черного дыма, запах гари чувствуется в соседних районах.
Внутри здания остаются люди, некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших. Эвакуация продолжается.
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