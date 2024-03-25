Почти 150 украинских беспилотников подавлены в небе над ДНР за сутки

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки обнаружили и подавили 148 украинских беспилотников в небе над ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального штаба обороны.

Отмечается, что, по данным управления ФСБ России по ДНР, беспилотники подавлены над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

Как сообщили в штабе, отмечена активность разведывательных беспилотников противника над центральными районами Донецка и пригородными воинскими частями.