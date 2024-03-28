США провоцируют конфликты между другими странами в своих интересах — МО КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США имеют опыт провоцирования споров между другими государствами в своих личных интересах. Так официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь прокомментировал заявление Вашингтона о поддержке Нью-Дели в территориальном споре между Китаем и Индией.

«США имеют очень плохой исторический опыт: они провоцируют конфликты между другими странами в своих собственных интересах, у международного сообщества есть об этом очень четкое представление», — сказал У Цянь на брифинге.

Он отметил, что между Китаем и Индией существуют необходимые механизмы и каналы связи. «Обе стороны обладают способностью и желанием обсуждать пограничные вопросы посредством диалога», — указал У Цянь.

По его словам, регион Южного Тибета с древних времен был территорией Китая.

20 марта Госдепартамент США выступил с заявлением о том, что США признают Аруначал-Прадеш территорией Индии и выступают против любых односторонних попыток сдвинуть линию фактического контроля между странами. Ранее визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в спорный регион спровоцировал дипломатический протест со стороны КНР.