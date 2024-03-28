США провоцируют конфликты между другими странами в своих интересах — МО КНР
12:32 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США имеют опыт провоцирования споров между другими государствами в своих личных интересах. Так официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь прокомментировал заявление Вашингтона о поддержке Нью-Дели в территориальном споре между Китаем и Индией.
«США имеют очень плохой исторический опыт: они провоцируют конфликты между другими странами в своих собственных интересах, у международного сообщества есть об этом очень четкое представление», — сказал У Цянь на брифинге.
Он отметил, что между Китаем и Индией существуют необходимые механизмы и каналы связи. «Обе стороны обладают способностью и желанием обсуждать пограничные вопросы посредством диалога», — указал У Цянь.
По его словам, регион Южного Тибета с древних времен был территорией Китая.
20 марта Госдепартамент США выступил с заявлением о том, что США признают Аруначал-Прадеш территорией Индии и выступают против любых односторонних попыток сдвинуть линию фактического контроля между странами. Ранее визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в спорный регион спровоцировал дипломатический протест со стороны КНР.
НОВОСТИ
- 13:32 28.03.2024
- В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ из-за попыток сдержать натиск сил РФ под Авдеевкой
- 13:20 28.03.2024
- Китай разработал зенитную ракету с дальностью полета свыше 2 тыс. км — СМИ
- 13:10 28.03.2024
- Сбер повысил ставки по вкладам для пенсионеров
- 13:05 28.03.2024
- Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю — Politico
- 13:00 28.03.2024
- США не передали РФ все данные о подготовке теракта, чтобы не выдать свои источники — NYT
- 12:20 28.03.2024
- Армения не признает правительство Нагорного Карабаха в изгнании — Пашинян
- 12:05 28.03.2024
- Польша планирует ввести военную подготовку для выпускников средней школы — Минобороны
- 12:00 28.03.2024
- Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине
- 11:32 28.03.2024
- Французы оценили свой страх перед возможностью терактов в стране на 7 из 10
- 11:20 28.03.2024
- Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать