13:08

Сбер фиксирует рост спроса на производные финансовые инструменты и инструменты хеджирования, например опцион флор, который позволяет зафиксировать минимальный уровень процентной ставки и получать компенсационные выплаты в случае ее снижения. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.

«С начала цикла повышения ставок мы своим клиентам выплатили порядка 45 млрд руб. по хеджирующим сделкам, в первую очередь по опционам кэп, – сказал Анатолий Попов. – Эти инструменты позволяют компенсировать разницу между рыночной ставкой и зафиксированной, когда рыночная ставка превышает заранее согласованный размер. Фактически клиент защищает свой максимальный процентный расход, а банк берет на себя риск его превышения».