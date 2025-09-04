Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 220, «Центр» — до 440, на направлении «Восток» — свыше 240 и «Днепр» — свыше 70 военнослужащих соответственно.