0
0
173
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:05 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 220, «Центр» — до 440, на направлении «Восток» — свыше 240 и «Днепр» — свыше 70 военнослужащих соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 04.09.2025
Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
0
14
14:12 04.09.2025
У «коалиции желающих» есть 3 варианта возможной отправки военных на Украину — Spiegel
0
68
14:00 04.09.2025
Активность на Солнце за последние 3 месяца выросла на 70%
0
103
13:32 04.09.2025
Польша готова разместить у себя больше американских военных — глава Минобороны
0
153
13:20 04.09.2025
Обмеление Каспийского моря будет продолжаться еще 3-5 лет — глава Росгидромета
0
169
13:17 04.09.2025
Легализация майнинга открывает новую кредитоемкую отрасль, отмечают в Сбере
0
164
13:15 04.09.2025
Сбер отметил переток средств из депозитов в секьюритизацию и облигации
0
166
13:12 04.09.2025
Цифровые финансовые активы становятся новым драйвером финрынка, отмечают в Сбере
0
162
13:08 04.09.2025
Сбер фиксирует рост спроса на производные финансовые инструменты и инструменты хеджирования
0
170
13:00 04.09.2025
КНР считает слова Каллас о вызове миропорядку призывом к конфронтации — МИД
0
196

Возврат к списку