КНР считает слова Каллас о вызове миропорядку призывом к конфронтации — МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает слова главы дипломатии ЕС о встрече лидеров РФ, КНР, Ирана и КНДР прямым призывом к конфронтации и выражает свой решительный протест. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Слова соответствующего представителя ЕС полны идеологических предрассудков, в них отсутствует элементарное знание истории и это откровенные призывы к конфронтации. Все это не только проявление неуважения к истории Второй мировой войны, но и нанесение ущерба собственным интересам европейской стороны. Это чрезвычайно ошибочно и безответственно. Китай решительно выступает против этого и серьезно осуждает», — сказал дипломат.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сказала, что оценивает встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах. Двусторонние и многосторонние встречи в китайской столице она назвала работой «авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка».