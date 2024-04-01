12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России продолжает активно развиваться и опережает темпы роста стран G7, несмотря на западные санкции, в то время как страны Евросоюза «стреляют себе в ногу», пытаясь изолировать РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на ряд экспертов.

По их оценкам, введение санкций в отношении российской продукции, попытки вытеснения банков из международных платежных систем, а также заморозка активов лишь помогли Москве «уйти от западных механизмов контроля» и углубить экономическое взаимодействие с Ираном и Китаем. «Если целью санкций было сдерживание России, то это контрпродуктивно — они [санкции] просто ухудшили отношения Москвы с Западом, особенно с США», — приводит газета слова доктора Королевского колледжа Лондона, специалиста по экономическим войнам Ксении Киркхэм.

Эксперт считает, что чрезмерная уверенность западных стран в эффективности своего экономического давления на Россию в долгосрочной перспективе подорвет сам механизм работы санкций, что станет угрозой гегемонии доллара и причиной потери контроля над цепочками поставок. Европа «стреляет себе в ногу», проводя антироссийскую политику, полагает Киркхэм, добавляя, что «изоляция России — это миф».