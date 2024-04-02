В офисах Сбера теперь можно получить заверенные государственные справки

11:28

В офисах Сбера по всей стране можно бесплатно получить заверенные справки из Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС). Клиентам Сбера доступны выписки о назначенных мерах социальной поддержки, об остатках материнского капитала, по доходам и страховым взносам, из электронной трудовой книжки, из Социального фонда, а также справки о размере пенсии на конкретную дату и о статусе предпенсионера.

Сбер включен в число организаций, которые получили право заверять такие документы, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее эти заверенные документы можно было получить только в самих госорганах или в МФЦ.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать справку или выписку в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн («Все сервисы» – «Госуслуги» – «Все справки»). Через несколько минут она появится в разделе «История операций». Документ содержит усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего ведомства. Заказ таких справок стал возможен благодаря интеграции СберБанк Онлайн с порталом Госуслуг.

В офисе документ распечатают и поставят на него печать банка – он будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ или бумажный аналог, выданный в МФЦ.

«Несмотря на цифровизацию многих процессов, в ряде случаев людям по-прежнему нужны бумажные справки и документы. Например, для назначения пособий или получения льгот, оформления визы для поездки за рубеж требуется предоставить бумажные оригиналы, – отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. – Теперь этот процесс благодаря Сберу стал еще проще и быстрее, ведь получить их можно в тысячах офисов банка по всей стране. Мы делаем наши офисы ближе к людям, наполняя их ассортимент полезными нефинансовыми сервисами. Наш следующий шаг – это предоставление в офисах выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заверенной печатью. Такая выписка содержит информацию о правах собственности на недвижимость. Она нужна для подтверждения факта владения недвижимостью при ее продаже или, например, регистрации по месту жительства. В этом году такую выписку можно будет получить и у нас».