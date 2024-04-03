Глава МИД Венгрии рассказал, почему его страна не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
19:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддержит кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО и хотела бы видеть на этом посту президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из Североатлантического альянса в Брюсселе.
Он напомнил, что ранее Рютте выступал с жесткими нападками на Венгрию и даже угрожал ей исключением из Евросоюза. В связи с этим Венгрия не может допустить, чтобы такой человек возглавил НАТО, пояснил глава МИД. «НАТО — оборонительный альянс, где необходим высочайший уровень доверия к лидеру. Венгерская сторона не может доверять человеку, который ранее говорил о том, что надо поставить Венгрию на колени, будь он в составе высшего руководства или на любом другом уровне», — сказал Сийярто венгерским журналистам в перерыве совещания в Брюсселе. Беседа с ними транслировалась телеканалом М-1.
НОВОСТИ
- 17:40 03.04.2024
- Госдолг РФ по итогам года будет чуть ниже 17% ВВП — Силуанов
- 17:12 03.04.2024
- Удар Израиля по волонтерам в Газе вызвал гнев в Белом доме — CNN
- 17:00 03.04.2024
- Зеленский отказался отвечать, сколько человек планируется мобилизовать в ВСУ
- 16:32 03.04.2024
- Франция не будет обращаться к НАТО в случае удара по ее военным в зоне СВО — WSJ
- 16:18 03.04.2024
- Сбер собирается стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры России
- 16:12 03.04.2024
- Пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании можно будет 4 и 5 июля — Мишустин
- 16:00 03.04.2024
- В военной разведке Украины признали невозможность победы Киева на поле боя — The Guardian
- 15:32 03.04.2024
- Украина и Запад проигрывают РФ в гонке за боеприпасами — Bloomberg
- 15:12 03.04.2024
- Только чуть больше 10% поляков готовы воевать в случае войны на территории Польши — опрос
- 15:00 03.04.2024
- Мишустин разделяет стремление изменить миграционную политику в РФ после теракта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать