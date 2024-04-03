Глава МИД Венгрии рассказал, почему его страна не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не поддержит кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО и хотела бы видеть на этом посту президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из Североатлантического альянса в Брюсселе.

Он напомнил, что ранее Рютте выступал с жесткими нападками на Венгрию и даже угрожал ей исключением из Евросоюза. В связи с этим Венгрия не может допустить, чтобы такой человек возглавил НАТО, пояснил глава МИД. «НАТО — оборонительный альянс, где необходим высочайший уровень доверия к лидеру. Венгерская сторона не может доверять человеку, который ранее говорил о том, что надо поставить Венгрию на колени, будь он в составе высшего руководства или на любом другом уровне», — сказал Сийярто венгерским журналистам в перерыве совещания в Брюсселе. Беседа с ними транслировалась телеканалом М-1.