Между талибами* и иранскими пограничниками произошло вооруженное столкновение - СМИ
18:25 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники движения «Талибан»* (запрещено в РФ) вступили в бой с пограничниками Ирана в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.
По их информации, из-за столкновений граница была закрыта. Талибы также задержали одного из иранских пограничников.
Представители движения «Талибан» и власти Ирана пока не комментировали информацию о столкновениях.
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