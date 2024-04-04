Между талибами* и иранскими пограничниками произошло вооруженное столкновение - СМИ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники движения «Талибан»* (запрещено в РФ) вступили в бой с пограничниками Ирана в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По их информации, из-за столкновений граница была закрыта. Талибы также задержали одного из иранских пограничников.

Представители движения «Талибан» и власти Ирана пока не комментировали информацию о столкновениях.