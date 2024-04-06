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За спам-звонки по телефону в РФ теперь можно будет получить крупный штраф - закон

16:30 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и дополняет его новыми положениями, согласно которым за нарушение установленных российским законодательством требований к телефонной рекламе (распространение ее только с предварительного согласия абонента или адресата, запрет на использование систем автоматического дозванивания или рассылки) вводятся штрафы. Для физлиц их размер составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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