За спам-звонки по телефону в РФ теперь можно будет получить крупный штраф - закон
16:30 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и дополняет его новыми положениями, согласно которым за нарушение установленных российским законодательством требований к телефонной рекламе (распространение ее только с предварительного согласия абонента или адресата, запрет на использование систем автоматического дозванивания или рассылки) вводятся штрафы. Для физлиц их размер составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
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