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НОВОСТИ

Более 8,2 тыс. палестинцев арестованы на Западном берегу с начала операции Израиля в Газе

16:12 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 8,2 тыс. палестинцев были арестованы израильскими властями на Западном берегу реки Иордан с начала в октябре прошлого года военной операции израильских сил в секторе Газа. Об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, «оккупационные [израильские] власти с начала агрессии в Газе арестовали 8 240 арабов на Западном берегу Иордана».

До начала резкой эскалации напряженности в анклаве в израильских тюрьмах, по сведениям палестинской стороны, содержалось около 6 тыс. палестинцев.

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