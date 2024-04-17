Глава офиса президента Украины признал, что граждане поникли от ситуации в стране

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настроение граждан Украины в последнее время стало поникшим, что сильно чувствуется в разговорах с ними и с местными властями во время поездок президента Владимира Зеленского по регионам страны. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

«Мы знаем, что люди поникли, и мы слышим это от руководителей регионов и от самих людей», — передает его слова издание Politico. По словам Ермака, он путешествует с главой государства по одним из самых опасных мест в стране в попытке сплотить граждан и солдат.

Издание отмечает, что моральный дух украинских войск подавлен непрекращающимися бомбардировками, нехваткой современного оружия и потерями на поле боя. При этом в тыловых городах исчезли добровольцы, стремящиеся в армию, многие уклоняются от призыва или вообще покинули страну, пишет Politico. Издание делает вывод, что Украина скатывается к катастрофе.