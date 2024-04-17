Кабмин РФ расширил программу социальной газификации на садоводческие товарищества
15:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.
«Решение принято по поручению президента. Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. «На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении», — добавили в кабмине.
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