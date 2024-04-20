В кинотеатрах стартует премьера фильма «Сто лет тому вперед»

12:42

С 18 апреля в кинотеатрах будет демонстрироваться приключенческий фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам произведений знаменитого фантаста Кира Булычева. Генеральный партнер – Сбер.

Новая картина – совместный проект компаний «Водород», Art Pictures Studio, «Национальной Медиа Группы», «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, Okko и студии «Союзмультфильм». Продюсерами фильма стали Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин и Антон Златопольский, режиссером и одним из авторов сценария – Александр Андрющенко, сценаристами выступили Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

«Сто лет тому вперед» – это новое прочтение творчества Кира Булычева. По сюжету главные герои фильма живут в разных мирах. Коля Герасимов – в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева – на 100 лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. А вот Алису не отпускает прошлое: она хочет найти маму, которую потеряла в детстве. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести любовь и дружбу.

В Москве настоящего и будущего зрители увидят сразу несколько технологичных сервисов и продуктов Сбера. Так, в комнате Коли появится умная колонка SberBoom, а на доске учителя в школе XXII века – ассистент Салют. Также в кадре покажут отделение будущего Сбера и банкомат.

Главные роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Родителей Алисы сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева). В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юрия Борисова, а робот Вертер с помощью AI-технологий группы компаний ЦРТ заговорит голосом Федора Бондарчука.