Военные РФ внимательно отслеживают все украинские «новинки» — Песков о БПЛА
15:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует публикации о якобы появлении у Украины дронов с дальностью полета до 3 тыс. км, такие «новинки» отслеживают военные и спецслужбы РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до 3 тыс. км, и что такие дроны способны долетать до Сибири.
«Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о появлении у Украины таких БПЛА.
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