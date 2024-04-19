0
0
98
НОВОСТИ

Военные РФ внимательно отслеживают все украинские «новинки» — Песков о БПЛА

15:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует публикации о якобы появлении у Украины дронов с дальностью полета до 3 тыс. км, такие «новинки» отслеживают военные и спецслужбы РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до 3 тыс. км, и что такие дроны способны долетать до Сибири.

«Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о появлении у Украины таких БПЛА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 19.04.2024
Страны G7 продолжат оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву — заявление
0
65
14:32 19.04.2024
Киеву надо считаться с реальностью, пойти на переговоры с Москвой — экс-посол Франции в РФ
0
157
14:12 19.04.2024
Средства физлиц в банках РФ в марте выросли, юрлиц — сократились — ЦБ
0
164
14:00 19.04.2024
«Новые люди» объединились с Партией роста — решение съезда
0
194
13:32 19.04.2024
G7 намерена укреплять потенциал Украины в сфере ПВО — Reuters
0
235
13:20 19.04.2024
В 2023 году 75,3% записей к врачу совершено в дистанционном формате — Минздрав
0
221
13:05 19.04.2024
Париж готов признать палестинское государство, когда придет время — МИД Франции
0
247
13:00 19.04.2024
В РФ потребление алкоголя снизилось до 8,44 л этанола на душу населения в 2023 году
0
255
12:32 19.04.2024
Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
0
307
12:20 19.04.2024
Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо
0
308

Возврат к списку