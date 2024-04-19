Военные РФ внимательно отслеживают все украинские «новинки» — Песков о БПЛА

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует публикации о якобы появлении у Украины дронов с дальностью полета до 3 тыс. км, такие «новинки» отслеживают военные и спецслужбы РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до 3 тыс. км, и что такие дроны способны долетать до Сибири.

«Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о появлении у Украины таких БПЛА.