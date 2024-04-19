Сбер стал победителем HR-премии Team Awards с проектом «Академия амбассадоров»

17:25

Сбер стал победителем HR-премии Team Awards в номинации «HR-амбассадоры года» с проектом Академии амбассадоров. В номинации оцениваются истории успеха в области создания и развития команд инициативных сотрудников, продвигающих бренд работодателя.

Академия амбассадоров появилась в Сбере в 2020 году, на сегодняшний день в ней более 400 участников. Помимо ведения блогов в соцсетях, амбассадоры вовлекаются во внутренние проекты кросс-функциональных команд. Например, снимаются в роликах для банка или пишут статьи для телеграм-канала «Карьера в Сбере». Также они помогают развивать внутренние продукты и услуги: участвуют в тестировании новых решений или фичей.

Для поддержки движения амбассадоров в сентябре 2023 года Сбер запустил обучающие курсы по построению личного бренда и продвижения бренда компании. Программа состоит из базового и продвинутого уровней. Базовый курс длительностью не более 1 часа 45 минут может пройти любой сотрудник Сбера, он рассказывает о том, каких правил коммуникации стоит придерживаться в социальных медиа и на других площадках. Продвинутый уровень построен в формате бакалавриата: сначала все студенты изучают общие дисциплины, а уже после могут выбрать для себя более узкое и приоритетное направление: быть блогером или экспертом, спикером или подкастером.

В HR-премии Team Awards ежегодно участвуют свыше 300 компаний, она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.