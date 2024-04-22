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Венгрия пока будет блокировать выделение Евросоюзом 2 млрд евро для Украины — Сийярто

18:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на 2 млрд евро до тех пор, пока не получит гарантий, что венгерские компании не будут внесены в украинский черный список. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Люксембурге.

«В Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным нами 500 млн евро мы согласились бы на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины. Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

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