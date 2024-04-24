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Восемь украинских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами центральной части РФ

09:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перехвачены и уничтожены над регионами центральной части Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, из которых: три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области», — отметили в ведомстве.

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