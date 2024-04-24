Сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысила 1 млрд рублей — МЧС

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма выплат материальной помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, уже превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«В Оренбургской области материальную помощь получили 46 тыс. человек на общую сумму более 1 млрд рублей», — сказал он.