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НОВОСТИ

Сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысила 1 млрд рублей — МЧС

15:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма выплат материальной помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, уже превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«В Оренбургской области материальную помощь получили 46 тыс. человек на общую сумму более 1 млрд рублей», — сказал он.

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