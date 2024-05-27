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НАТО не видит прямой угрозы нападения и не ищет конфликта с РФ - Столтенберг

13:40 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не видит непосредственной угрозы нападения на страны альянса и не ищет конфликта с Россией, но считает необходимым наращивать свой военный потенциал, в частности в Черноморском регионе, включая средства ПВО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

«Мы не видим никакой непосредственной угрозы вооруженного нападения на любую страну НАТО, но по мере того, как продолжается война на Украине и есть нестабильность в Черноморском регионе, есть необходимость повышать нашу бдительность, повышать наше присутствие на земле и в воздухе. Мы также договорились в НАТО инвестировать больше в создание интегрированной противоракетной обороны, чтобы увеличить нашу способность быстро усилить или переместить наши военные возможности», — отметил Столтенберг.

«Что касается Украины, у нас двойная задача: поддерживать Украину, но также не допустить эскалации конфликта за пределы ее территории. НАТО не ищет конфликта с Россией и считает, что наша поддержка Украины не делает нас стороной конфликта. Поэтому у нас нет планов развертывания сил НАТО на Украине или отправки техники НАТО в украинское воздушное пространство», — сказал он.

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